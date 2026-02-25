Танцевальный коллектив из Серпухова принял участие в международном конкурсе

Коллектив участвовал в конкурсе «Гордость страны»: больше 4 000 юных танцоров из 60 с лишним регионов и свыше 75 городов России и стран СНГ. Всего было представлено 350 номеров, а в финал прошли только 100 ансамблей — и «ВерОника» в их числе.

Конкурс проходил с 16 по 19 ноября. В жюри вошли опытные специалисты: Юлия Герасимова, Ильшат Шабаев, Юрий Деревягин, Эльвира Таха и Алексей Могилев. Эксперты оценивали качество исполнения каждого номера и работу хореографа.

Из 350 выступлений на гала-концерт отобрали всего 50 лучших номеров. Постановка «На поводу» в исполнении старшей группы студии «ВерОника» попала в эту подборку. Юные танцоры достойно подготовились и показали высокий результат на сцене.

«Поздравляю коллектив студии, руководителя Марину Арабову и родителей ребят с этим достижением. Участие в таком масштабном конкурсе и выступление на кремлевской сцене — серьезный шаг в творческой жизни коллектива. Это итог регулярных репетиций, стараний детей и профессиональной работы педагога. Желаю дальнейших успехов — пусть будет больше интересных номеров и удачных выступлений», — отметила заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.