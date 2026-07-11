Танцевальный коллектив из Серпухова получил Гран-при международного конкурса

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Образцовый коллектив «Ансамбль танца „Славянский лик“ Губернского колледжа завоевал Гран-при на международном многожанровом фестивале-конкурсе „Мост дружбы“, прошедшем 9 июля в Баку. Коллектив также удостоен пяти дипломов I степени и двух дипломов II степени, а также получил приглашение на конкурс 2027 года в Киргизии.

В конкурсе приняли участие талантливые исполнители из Азербайджана, Турции, Кипра, Казахстана, Северной Осетии и России. Выступления оценивало авторитетное международное жюри, которое отметило высочайшее исполнительское мастерство, впечатляющую техническую сложность танцевальных номеров и оригинальность постановок серпуховского коллектива.

Помимо главной награды, «Славянский лик» привозит из Баку пять дипломов I степени и два диплома II степени в различных номинациях. Жюри также пригласило ансамбль принять участие в конкурсе, который состоится в 2027 году в Киргизии.

Участие серпуховичей в фестивале стало возможным благодаря соглашению о международном сотрудничестве с Детско-юношеским центром развития.