Танцевальный коллектив из Серпухова получил гран-при на международном фестивале

Ансамбль танца «Славянский лик» из Губернского колледжа Серпухова получил 10 дипломов первой степени и главный приз международного фестиваля «Звездная волна». Об этом сообщили в Минобразования МО.

Бороться за победу на конкурсе приехали юные танцоры из Южно-Сахалинска, Москвы, Магнитогорска, Самарской области, Краснодарского края, Севастополя, Республики Крым и других регионов России.

У представителей Московской области члены жюри отметили яркие танцевальные решения, отличную технику исполнения, высокий уровень сценического мастерства и продуманные до мелочей костюмы. Именно благодаря им ребята смогли заслужить высокие оценки и стать лучшими.

Администрация выразила благодарность руководителям коллектива Джамиле Старостиной и Павлу Тепляшину и поздравила их с достойным результатом.

В Минобразования Московской области напомнили, что фестиваль прошел в рамках национальной премии «Одаренные дети России». Проект включен в перечень мероприятий Минпросвещения Российской Федерации.