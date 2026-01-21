Танцевальный коллектив из Серпухова победил в Минске

С 15 по 19 января в Минске прошел Международный танцевальный конкурс «Звезды танцпола», в котором участвовали более 1100 артистов из России и Беларуси. Серпуховской коллектив «Сильфида» под руководством Кристины Селивановой представил 14 номеров и стал обладателем главных наград.

Коллектив выиграл Гран-при в номинации «Современная хореография» и получил грант в размере 50 тысяч рублей. «Сильфида» также вошла в ТОП-10 лучших участников конкурса, а все представленные номера стали лауреатами I степени.

Особо жюри отметило выступления шести солисток с современными танцевальными постановками. Специальный приз и грант 15 тысяч рублей получила режиссер-постановщик Кристина Селиванова за номер К-141 от заслуженного работника культуры Беларуси.

Благодарственные письма вручили Людмиле Починской и Кристине Селивановой.

«Горжусь талантами и трудолюбием моей команды „Сильфида“. Их вдохновение открывает новые горизонты. Желаю им дальнейших творческих побед!» — поздравила коллектив заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева.