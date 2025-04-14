Танцевальный коллектив из Раменского стал лауреатом всероссийского конкурса

На сцене собрались талантливые коллективы со всей страны, и «Созвездие» вновь показало высокий уровень мастерства и артистизма. По результатам конкурса ансамбль выиграл четыре награды, включая три престижных призовых места.

В частности, коллектив удостоили звания лауреата первой степени за изящный танец, а также второй степени за сольный номер «Диффузия», который продемонстрировал индивидуальность исполнителя. Танцевальный дуэт завоевал диплом третьей степени — жюри отметило высокий уровень взаимодействия танцоров и выразительность номера.

Кроме того, «Созвездие» наградили специальным дипломом за «выразительное воплощение образа эстрадного танца». В качестве дополнения к наградам коллектив также получил денежный сертификат, который станет мотивацией для дальнейшего развития и реализации творческих идей.