Танцевальный коллектив из Одинцова взял Гран-при всероссийского конкурса

Танцевальный коллектив «Магнифико шоу Дэнс» занял четыре первых места и получил дипломы лауреата первой степени за танцы «Главная скрипка», «Рассвет в пруду», «Поиграем», «В отражении». Также три вторых места за танцы «Неисправный механизм», «Где нет меня», «Почувствуй силу тока» и был награжден дипломами лауреата второй степени, а также два третьих места за танцы «Пробуждение» и «Кто ведет».

В этом году Х Всероссийский конкурс хореографического и вокального мастерства «Серебряный аист» собрал около 600 участников, 20 коллективов, где были представлены более 100 номеров.