Танцевальный коллектив из Ногинска получил Гран‑при на международном фестивале

Хореографический коллектив «Фантазия» из Богородского округа выступил на Международном конкурсе‑фестивале «У самого Черного моря» в Сочи — и вернулся домой с самыми высокими наградами. Для коллектива победа — это не только признание таланта, но и новые перспективы.

За номер «Расплясались Ивановы дочки» коллектив завоевал Гран‑при — высшую награду фестиваля. А за танец «Маки‑маковочки» артистки удостоены звания лауреатов первой степени.

Основа достижений — слаженное взаимодействие талантливых участниц и их руководителя Сергея Колосова. Профессиональная грамотность, кропотливая подготовка и поддержка наставника обеспечили высокий уровень исполнения и запоминающийся художественный образ каждого номера.

Международный конкурс‑фестиваль «У самого Черного моря» — масштабное событие, которое ежегодно собирает юных и взрослых артистов со всей страны. Фестиваль проходит летом в Сочи и объединяет конкурсную программу с возможностью отдохнуть на побережье. В этом году мероприятие организовано в формате 13 смен — с 7 июня по 30 августа.

Все лауреаты первой степени и обладатели Гран‑при получают приглашение на грантовые конкурсы Фонда «Мир на ладони», которые пройдут в Москве, Санкт‑Петербурге, Сочи и Казани. Победители смогут рассчитывать на денежные сертификаты (общий призовой фонд — 2 000 000 рублей), бесплатные путевки на проекты фонда, а также специальные призы от членов жюри и оргкомитета.