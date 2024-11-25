Танцоры из Котельников стали победителями всероссийского конкурса

Танцевальный коллектив из Котельников студия современного танца «Гротеск» выступил на всероссийском конкурсе хореографического искусства «Черный кот». Коллектив занял все ступени пьедестала, получив дипломы лауреатов первой, второй и третьей степени.

Конкурс проходил в Москве с 15 октября по 24 ноября 2024 года и собрал участников со всей страны. В нем принимали участие как профессиональные коллективы, так и солисты разных возрастов. Среди участников были творческие группы из культурных и образовательных учреждений, музыкальных школ и центров творчества.

Руководитель студии «Гротеск» Татьяна Архипова поделилась гордостью за своих учеников. «Это достижение — результат упорства, таланта и трудолюбия всего коллектива. Поздравляю всех с этим великолепным успехом! Пусть он станет лишь началом новых побед!» — отметила Архипова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».