Танцевальный коллектив из Истры победил на областном конкурсе

Детский образцовый хореографический коллектив «Боярушка» стал победителем VI Московского областного открытого фестиваля-конкурсе народного танца «Князевские встречи». Артисты получили главную награду — Гран-при, а также диплом лауреата первой степени в номинации «Русский сценический танец».

Коллектив представил жюри два танцевальных номера в разных категориях: «Русский сценический танец» и «Танцы народов мира». В первой ребята показали номер «Со вьюном», поставленный Аллой Рыцаревой. А во второй был представлен танец «Касарейка», который режиссировала Анна Леутина. Оба номера получили высшие оценки от членов жюри, что позволило им занять первое место и получить главный приз — Гран-при.

Однако на этом достижения коллектива не закончились. В этом же конкурсе успешно дебютировала детская танцевальная студия при народном ансамбле танца «Боярышня». Руководит студией Наталья Бондаренко. Младшие танцоры исполнили латышский танец «Панкукас» и поразили членов жюри своим мастерством.

Конкурс проходил в Дмитрове 26 октября.

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