Танцевальный коллектив из Дмитровского округа выступил в Кремлевском дворце

Танцоры из Дмитровского округа приняли участие в грандиозном шоу «Дискотека Детского Радио» в Государственном Кремлевском дворце. Выступление на главной сцене России стало для коллектива PAN.DANCE Центра культурного развития «Подосинковский» новым творческим успехом.

В концерте участвовали популярные исполнители Татьяна Куртукова, Мария Янковская, дуэт Galibri & Mavik, детский хор «Великан» и другие известные артисты.

В этом году танцевальный коллектив из Дмитровского округа был отмечен дипломом лауреата и кубком на благотворительном гала-концерте «Браво, артист» в московском театре «Золотое кольцо». PAN.DANCE также завоевав Гран-при на зональном хореографическом конкурсе «Пространство танца» в Запрудне и выступил с отчетным концертом в родном Центре культурного развития.

Глава муниципалитета Иван Курданин подчеркнул, что талантливые коллективы и их руководители являются настоящим достоянием Дмитровского округа. «Их упорство и профессионализм уже принесли немало побед, а учитывая стремительный рост мастерства коллектива, можно ожидать новых впечатляющих выступлений на самых престижных площадках страны», — сказал он.