Танцевальный коллектив «Energy M» представил отчетный концерт в Подольске

В Дворце молодежи города Подольска состоялся яркий отчетный концерт танцевального коллектива «Energy M». Более 20 хореографических номеров представили юные артисты на главной сцене. Более 400 человек пришли поддержать воспитанников.

Концертная программа включала в себя динамичные и яркие танцевальные постановки, которые полностью погрузили зрителей в мир современного танца. Вечер открылся номером «Москва», а самые юные воспитанники порадовали публику зажигательным танцем «Дети любят танцевать».

Руководитель коллектива Марина Романова рассказала, что к концерту готовились долго и ответственно. Ребята показали как полюбившиеся зрителям постановки, так и премьерные номера.

Марина Романова отметила, что год выдался очень плодотворным: коллектив выступал на конкурсах в Серпухове и Москве, а в начале мая завоевал на Международном конкурсе два диплома лауреатов первой степени и один — лауреата второй степени.

В «Energy M» занимаются более 80 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Самые маленькие участники сегодня тоже впервые вышли на сцену с премьерным номером. Коллектив был основан в 2017 году, и в следующем году его ждет юбилей. Подготовка к этому событию уже началась.