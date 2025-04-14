Танцевальный клуб «Звездный вальс» из Ленинского округа отметил юбилей 20 лет

Самый титулованный в Ленинском городском округе и Московской области танцевально-спортивный клуб «Звездный вальс» отмечает 20-летний юбилей. За время работы тренеры коллектива подготовили свыше 3000 ребят.

Как рассказала директор по развитию клуба «Звездный вальс» Елена Турукина, история коллектива началась в 2005 году, когда Игорь Турукин основал танцевальный кружок во дворце культуры в Видном.

«Клуб показывал высокие результаты на различных соревнованиях, росло количество воспитанников, мы стали открывать филиалы в школах: сначала в Видном, затем в других населенных пунктах Ленинского округа, чтобы принять всех желающих. Сейчас у „Звездного вальса“ 28 филиалов в округе и за его пределами. Выпускники клуба становятся педагогами и воспитывают новые поколения успешных спортсменов», — добавила Елена Турукина.

Участники клуба завоевали шесть побед на чемпионате Москвы и три победы на чемпионате России по танцевальному спорту в категории формейшн. Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов поздравил основателя и руководителя клуба Игоря Турукина, тренеров коллектива, танцоров и их родителей с юбилеем.

«Наш клуб является организатором одного из самых крупных в России турниров по танцевальному спорту. В мае 2025 года он пройдет во дворце спорта „Видное“ уже в 15-й раз. Последние три года мероприятие бьет рекорды по количеству участников», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Отметим, что сегодня в клубе «Звездный вальс» спортивными бальными танцами занимаются более 2000 ребят. Там также развиваются такие направления, как современная хореография и художественная гимнастика. Среди наставников — олимпийские чемпионы и их тренеры: Амина Зарипова, Анастасия Татарева и другие сильнейшие спортсмены.