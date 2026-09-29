Танцевальный флешмоб в поддержку материнства прошел в Раменском округе

Участницы флешмоба исполнили танец на набережной Борисоглебского озера. Организаторами выступили Елена Горбунова, победительница конкурса «Слингомама Москвы и Подмосковья 2026», и Юлия Борзова, полуфиналистка конкурса «Женщина-Герой 2025». Они исполнили танец в сарафанах и кокошниках, выполненных в гжельском стиле, и записали видео.

«Нас было всего 5 участниц. Хочу отметить Венеру Гречко, Наталью Бельскую и Наташу Шальневу, что всегда отзывались и приходили на репетиции. Танец разработали организаторы, а мы сами собирались и изучали его на репетициях. Это нас еще больше сплотило и сделало ближе. Мне очень радостно, что каждый год наш город старается принимать участие в этом флешмобе, также к нам активно присоединяются новые мамы», — рассказала организатор Юлия Борзова.

Участницы отметили, что их очень поддерживали мужья. Раменчанки планируют присоединиться к акции и в следующем году, они будут рады видеть в своих рядах новых мам.