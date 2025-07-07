Танцевальный флешмоб прошел в центральном парке Зарайска

В центральном парке муниципального округа Зарайск состоялся ежегодный танцевальный флешмоб «Танцуй по-русски», собравший юных любителей танца из пришкольных лагерей. Мероприятие прошло в рамках реализации проектов «Культурные каникулы в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье».

Открыл программу хореографический ансамбль театра танца «Антре». Каждая команда, представляющая пришкольный лагерь, подготовила свой номер на основе народных мотивов. По словам организаторов, их выступление стало ярким началом праздника и вдохновило всех детей на активное участие в танцевальном действе.

«В танце можно выразить себя творчески, а можно и просто выплеснуть свои эмоции, избавившись, таким образом, от плохого настроения. Это весело и здорово — танцевать под ритмичную музыку в компании друзей», — добавили организаторы.