Танцевальный флешмоб ко Дню Победы провели в парке Серпухова

В Серпухове ярко и торжественно отметили 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Кульминацией праздничного дня в парке имени Олега Степанова стал массовый танцевальный флешмоб, в котором приняли участие сотни местных жителей и гостей города.

На мероприятии присутствовали заместитель главы муниципалитета Мария Барышева, депутат окружного Совета Юлия Громова и председатель Общественной палаты Павел Михайлюк.

На протяжении всего дня в парке работали разнообразные развлекательные площадки. Для гостей организовали смотр оружия и тематическую фотозону. Со сцены звучали военные песни в исполнении творческих коллективов округа.

«Спасибо каждому, кто помогал, организовывал и участвовал в эти праздничные светлые дни. Вы — те, благодаря кому прошлое остается с нами», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.