Танцевальный фестиваль проведут в парках Подмосковья с 17 мая по 28 июня

Фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в Подмосковье с 17 мая по 28 июня. Желающим принять участие в акции напомнили, что прием заявок скоро завершится.

Художественным руководителем фестиваля станет заслуженный артист России, известный хореограф Егор Дружинин.

«На сегодняшний день отправлено более 1400 заявок на участие в фестивале „Город танцует в парках“, в том числе из дальних уголков России. Приморский край, Республика Крым, Ставропольский край, Республика Башкортостан и других — география танцевальной культуры действительно удивляет», — отметила директор «МосОблПарка» Ксения Васильева.

Акция начнется 17 мая на сцене Центрального городского парка Королева. Членами жюри станут именитые танцовщики и педагоги, среди которых Александр Могилев, Екатерина Решетникова, Леша Карпенко, и Владимир Варнава.

В 2025 году участников будут оценивать в номинациях «Танцевальный коллектив» и «Индивидуальный исполнитель». Принять участие могут все желающие в возрасте от 10 до 14 и от 15 до 35 лет.

Зарегистрироваться можно на сайте городтанцует.рф до 23 апреля.