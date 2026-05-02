Танцевальный фестиваль прошел в Химках

2 9 апреля на площадке выставочного комплекса «Артишок» прошел фестиваль «В ритме города». В нем приняли участие любительские, полупрофессиональные и профессиональные хореографические коллективы — из учреждений дополнительного образования, домов культуры, танцевальных школ и студий.

Танцоры самых разных стилей — от классики до энергичного хип-хопа и завораживающего восточного танца — собрались, чтобы показать свое мастерство. Участники не только представили свои номера в финале конкурса, но и успели посетить серию мастер-классов от профессиональных хореографов. Среди приглашенных мастеров выступила педагог-хореограф Анастасия Железнова. За 15 лет работы она отточила мастерство в направлениях хаус, хип-хоп и джаз и щедро поделилась секретами с участниками. По словам Анастасии, каждый смог не только улучшить навыки, но и открыть для себя новые творческие горизонты.

Организаторы постарались создать атмосферу праздника — без конкурсного напряжения. Благодаря этому коллективы смогли полностью погрузиться в творчество, вдохновиться идеями других и обменяться опытом в непринужденной обстановке.

Парк культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого, где расположен «Артишок», на дни фестиваля ожил в ритме танца. Каждый участник смог освоить новые движения, закружиться под музыку и почувствовать, как она подхватывает и ведет всех в едином танце.