Танцевальный чемпионат пройдет в Центральном парке в Ногинске 25 мая

Насыщенную программу приготовили Богородские парки в ближайшие выходные. Жителей округа приглашают на танцевальный чемпионат, спортивную программу и просмотр художественного фильма под открытым небом.
Суббота в Центральном парке Ногинска традиционно начнется утром с легкоатлетического забега от движения «Пять верст», днем можно будет позаниматься нейрофитнесом в камерном зале или присоединиться к игровой программе на площади. А вечером с главной сцены прозвучат хиты русского рока в исполнении Сергея Пантелеева и Анастасии Пахомовой.
Глуховский парк в Ногинске, парки «Роща» в Обухове и «Липовая аллея» в Электроуглях порадуют в этот день спортивными, игровыми и творческими программами. Завершится суббота показом художественного фильма «Мой любимый чемпион» в парках «Липовая аллея», Глуховском и Центральном.
Воскресенье начнется со спортивных, игровых и творческих программ в Центральном и Глуховском парках в Ногинске, а также в парке «Липовая аллея» в Электроуглях. Главное событие выходных ожидается в Центральном парке Ногинска. Грандиозный танцевальный чемпионат «Дистанс» соберет на главной сцене сильнейших танцоров со всей Московской области. Завершится чемпионат выступлением специального гостя — рэпера White rhyme.
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