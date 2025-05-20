Танцевальный чемпионат пройдет в Центральном парке в Ногинске 25 мая

Насыщенную программу приготовили Богородские парки в ближайшие выходные. Жителей округа приглашают на танцевальный чемпионат, спортивную программу и просмотр художественного фильма под открытым небом.

Суббота в Центральном парке Ногинска традиционно начнется утром с легкоатлетического забега от движения «Пять верст», днем можно будет позаниматься нейрофитнесом в камерном зале или присоединиться к игровой программе на площади. А вечером с главной сцены прозвучат хиты русского рока в исполнении Сергея Пантелеева и Анастасии Пахомовой.

Глуховский парк в Ногинске, парки «Роща» в Обухове и «Липовая аллея» в Электроуглях порадуют в этот день спортивными, игровыми и творческими программами. Завершится суббота показом художественного фильма «Мой любимый чемпион» в парках «Липовая аллея», Глуховском и Центральном.