Танцевальный бал прошел в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском выставочном зале картины на стенах на один вечер стали фоном для более живого и динамичного искусства. Здесь состоялся танцевальный праздник, организованный студией «Светское собрание».

Около 30 участников в тематических нарядах превратили выставочное пространство в паркет начала и середины XX века. Бал «Любовь к джазу и танго» не ограничился лишь заявленными в названии жанрами. Гости и участники наслаждались многообразием танцевальных форм: от танго и твиста до австралийского вальса.

«Чтобы сделать вечер не только красивым, но и познавательным, включили в программу викторины и конкурсы, посвященные истории развития джазовой и латиноамериканской музыки. Событие стало площадкой для творческого взаимодействия разных объединений. Коллектив „Шарм“ представил эффектное дефиле, продемонстрировав тонкости моды ушедших эпох. Также свои номера подготовили танцоры из Дома культуры на площади Пушкина, добавив вечеру яркости и разнообразия», — сообщили организаторы.

Клуб исторического танца «Светское собрание» имеет глубокие корни. Он был основан 11 лет назад хореографом Александром Крыловым. После его ухода из жизни участники коллектива сочли своим долгом сохранить его дело. Сегодня клуб под руководством Натальи Рогожкиной продолжает расти. На сегодняшний день группа насчитывает 27 активных участников.