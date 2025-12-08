Танцевальный ансамбль из Лобни стал победителем всероссийского фестиваля

Всероссийский конкурс-фестиваль «Белый ветер» прошел в Москве 7 декабря. Средняя и старшая группы лобненского ансамбля «Каблучок» под руководством Варвары Чирвинской представили на суд жюри пять номеров и стали лауреатами I степени за постановки «Как по горкам», «Перепляс» и «Орловская матаня».

Конкурс «Белый ветер» собрал талантливые коллективы из разных регионов России. В течение мероприятия проводились мастер-классы и семинары ведущих артистов эстрады и педагогов по хореографии.

«Победа ансамбля на всероссийском уровне — это закономерный результат системной работы педагога и упорных тренировок детей. Такие достижения укрепляют позиции Лобни как города с развитой культурной средой», — отметили в Доме культуры «Луговая», где базируется ансамбль.

Ансамбль «Каблучок» продолжает развивать традиции народного и эстрадного танца в Лобне, регулярно участвуя и побеждая в престижных творческих состязаниях.