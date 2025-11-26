Танцевальный ансамбль из Лобни стал лауреатом всероссийского конкурса

Всероссийский конкурс «Россия танцует на Волге» состоялся 20–23 ноября в Нижнем Новгороде. В творческом соревновании высоких результатов добился образцовый ансамбль танца «Карнавал» Дворца культуры «Чайка» из Лобни.

Лобненские артисты завоевали четыре диплома лауреата первой степени в номинации «Народный танец». Танцоры победили в трех возрастных категориях — 11-12 лет, 15-20 лет и 19-26 лет, а также родительским составом ансамбля «До-за-до».

Кроме того, руководителю коллектива Ольге Седовой и педагогам вручили благодарственные письма «За профессиональное мастерство и сохранение лучших традиций отечественных исполнительских школ».

Ребята из Лобни также поучаствовали в разнообразных мастер-классах и познакомились с достопримечательностями Нижнего Новгорода в рамках экскурсионной программы.