Танцевальный ансамбль из Лобни стал лауреатом международного конкурса

Хореографический фестиваль «Свой стиль» прошел в культурно-спортивном центре «Прожектор» в Москве. В нем участвовали любительские и профессиональные коллективы, ансамбли и солисты.

В состав жюри конкурса вошли известные хореографы, среди которых Вадим Гиглаури, Елена Барткайтис, Екатерина Шаврина Инесса Маурер и Юлия Герасимова. Призовой фонд фестиваля составлял 250 тысяч рублей.

В конкурсе участвовал ансамбль «Серпантин» из старейшего в Лобне дома культуры «Красная поляна». Жюри высоко оценило мастерство юных танцоров, присудив им заслуженные награды. Разные возрастные группы хореографического коллектива, а также солистки София Долбенева, Маруся Забалуева и Вера Чевтайкина получили дипломы лауреатов первой, второй и третьей степени.

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