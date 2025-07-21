Танцевальный ансамбль из Химок завоевал Гран-при всероссийского конкурса

Танцевальный ансамбль народной песни и танца «Лебедушка» из Химок стал обладателем Гран-при XXVII Всероссийского фольклорного фестиваля «Кубанский казачок». Он проходил в Сочи с 29 июня по 5 июля.

Фестиваль собрал более тысячи участников из 35 регионов России. В конкурсной программе — народное пение, выступления солистов, ансамблей и танцевальные номера.

Артисты химкинского ансамбля «Лебедушка» впервые приняли участие в конкурсе и представили четыре ярких номера, за которые получили наивысшую награду.

Коллектив был основан в 1998 году как ансамбль русских народных песен. А с 2008 года стал полноценным ансамблем народных песен и танцев. Его участники не только изучают музыкальный и танцевальный фольклор, но также занимаются игрой на шумовых народных инструментах, занимаются сольфеджио и постигают основы актерского мастерства.