Танцевальные коллективы Воскресенска выступили на всероссийском конкурсе искусств

5 апреля в ДК «Цементник» состоялся Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусства «ПРО творчество», который объединил яркие творческие коллективы со всей страны. На домашней сцене особенно успешно выступили ансамбль классического танца «Вдохновение» и шоу-балет Monroe, завоевав высокие оценки жюри и зрительские симпатии.

Ансамбль «Вдохновение» был отмечен жюри сразу за пять номеров. Танец «Вальс васильков» стал лауреатом I степени, а номер «Танец смелости» в исполнении Златы Чуваковой не только получил диплом лауреата I степени, но и был удостоен специального приза жюри. Номера «Танец кукол», «Маленькая фея» (Анастасия Лихачева) и «Дивная птица» (Дарья Соколова) получили дипломы лауреатов II степени.

Шоу-балет Monroe также стал призером конкурса, завоевав третьи места с номерами «Безмолвный обряд» и «Пятый элемент».

Яркие выступления коллективов и заслуженные награды подтвердили высокий уровень исполнительского мастерства и творческого потенциала участников.