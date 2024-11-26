Ансамбли народного танца из Лобни стали лауреатами международного фестиваля

Ансамбли народного танца Лобни успешно выступили на Международном фестивале в Москве. Коллективы «Лыченица» и «Кадриль» завоевали дипломы лауреатов 2 степени за свои номера в номинации «Хореография, народно-сценический танец».

В столице прошел Международный фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Сударушка», который поддержал Департамент культуры города Москвы. На конкурсе ярко проявили себя танцевальные коллективы «Лыченица» и «Кадриль» Дома культуры «Красная Поляна». В своей номинации они исполнили народные танцы: «Девчушки» и «Деревенский перепляс», которые были высоко оценены жюри. Художественный руководитель коллективов Татьяна Джурко поблагодарила участников за упорный труд и творческий подход к каждому выступлению.

Организаторы фестиваля выразили свои поздравления артистам, пожелав им дальнейших творческих успехов и вдохновения для новых побед. Дом культуры «Красная Поляна» — это место, где работают кружки и секции для людей разных возрастов, и где продолжают развивать творческий потенциал местных жителей.

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