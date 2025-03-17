Танцевальные коллективы из Лобни стали призерами всероссийского конкурса

В призеры всероссийской грантовой премии по народному танцу попали хореографические ансамбли «Каблучок» и «Каблучок Kids». Младшие группы коллектива «Каблучок Kids» и «Каблучок Baby» также отличились в международном многожанровом конкурсе «Планета звезд».

На конкурсе народного танца дипломами лауреатов второй степени отметили хореографические композиции «Орловская Матаня» и «Владимирская топотуха». Номер «Подплясочка» стал лауреатом третьей степени. Дипломантами первой степени признали композиции «Перепляс» и «Молдавская Сюита».

Гран-при конкурса «Планета звезд» выиграли в возрастной группе четыре-пять лет юные танцоры «Каблучок Baby» за номер «Карапузы». Постановка «Гномики» отмечена дипломом лауреатов первой степени.

В возрастной группе шесть-восемь лет Гран-при завоевали артисты «Каблучок Kids» за композицию «Бронислав». Они также награждены дипломами лауреатов первой степени за постановку «Хорошая песенка».