Танцевальные коллективы из Лобни стали лауреатами всероссийского конкурса

Всероссийский конкурс Level up kid прошел в Москве 17 мая. Свое мастерство показывали более сотни танцевальных групп со всей России.

Конкурс, длившийся более 12 часов, дал возможность начинающим танцорам в возрасте до 10 лет дебютировать в располагающей атмосфере и условиях и раскрыть свой творческий потенциал.

Лобню представляли хореографические коллективы центра досуга «Восточный» «Эпизод» и «Овация», которые продемонстрировали высокий уровень мастерства.

Танцоры ансамбля «Овация», которым руководит Инга Стрелкова, завоевали звание лауреатов третьей степени за номера «Веселый оркестр» и «Розовый компот».

Коллектив «Эпизод» под руководством Дарьи Дудашвили получил звание лауреата второй степени за композицию «Ой ниточка, тоненькая», а также два диплома третьей степени за композиции «Жирафики» и «Полечка».