Танцевальные коллективы из Коломны стали призерами международного конкурса

В Минске прошел международный конкурс хореографии «Феерия танца». Участники из Коломны получили дипломы по итогам соревнований.

В Министерстве образования Московской области уточнили, что перед зрителями выступили коллективы центров детского творчества «Арабеск» под руководством Евгении Аристовой и «Мармелад» (Галина Ревякова и Елена Лебедева).

«Арабеск» продемонстрировал высокие результаты в категории «Современный эстрадный танец» и получил дипломы первой и второй степени.

Коллектив «Мармелад» был удостоен диплома третьей степени в номинации «Современный эстрадный танец». Кроме того, в категории «Дебют» танцоры заняли третье место.

На конкурсе в этом году представили свыше 300 хореографических номеров.