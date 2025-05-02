Танцевальному коллективу «Энтузиасты ритма» из Воскресенска исполнилось 10 лет

На сцене Дворца культуры «Цементник» в Воскресенске участники танцевального коллектива «Энтузиасты ритма» представили зрителям свои лучшие номера. В честь 10-летия ансамбля артисты получили от гостей поздравления и подарки.

Депутат Совета депутатов городского округа Воскресенск Галина Романова, руководитель Дворца культуры «Цементник» Дарья Задорожняя и композитор Рашит Киямов поздравили танцоров с юбилеем коллектива, пожелали им вдохновения, воплощения идей и реализации творческих планов. Артисты получили музыкальные подарки от хора «Родные напевы», а также от других ансамблей Дворца культуры «Цементник».

Руководит танцевальным коллективом «Энтузиасты ритма» Никита Гаврилов.

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