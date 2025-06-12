Танцевальное мероприятие прошло на площади у Дома культуры в Лосино-Петровском

Площадь у Дома культуры в поселке Биокомбината городского округа Лосино-Петровский превратилась в настоящий танцпол. Воспитанники школы балета Александры Самойловой подарили зрителям зажигательный перфоманс.

Юные танцоры на площадке перед Домом культуры представили собравшимся свои творческие номера. Гости танцевального мероприятия насладились ритмичной музыкой и зарядились бодростью на все лето.

«Уверены, что такие мероприятия будут и дальше радовать жителей городского округа Лосино-Петровский яркими эмоциями и незабываемыми моментами весь сезон. Впереди еще много интересного! Следите за анонсами!» — поделились организаторы танцевального мероприятия.

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