Танцевально-спортивный клуб из Видного представит ЦФО на всероссийском конкурсе

Композицию «Привет из 45-го» подготовили воспитанники танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» из Видного для участия в ежегодном всероссийском конкурсе «Спортсмены салютуют Великой Победе».

На организованном Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла подмосковные спортсмены выступят от Центрального федерального округа.

Хореографической постановкой участники «Звездного вальса» передадут уважение и благодарность героям Великой Отечественной войны.

Всероссийский конкурс «Спортсмены салютуют Великой Победе» проводится среди всех федеральных округов. В нем принимают участие учащиеся танцевально-спортивных организаций.

Более четырех тысяч различных мероприятий проведут ко Дню Победы подмосковные музеи, библиотеки и другие учреждения культуры Московской области.

Посетителей ждут концерты, патриотические акции, выставки, встречи с ветеранами, мастер-классы и многое другое.