Танцевальная зарядка пройдет во Фрязинском парке

В пятницу, 12 декабря, жителей округа ждет танцевальная зарядка «Веселое движение», которая пройдет во Фрязинском лесопарке. По словам организаторов, участники смогут зарядиться положительной энергией на весь день, принимая участие в часовой разминке под руководством опытного тренера.

Танцевальная тренировка начнется в 11:00 и станет отличной возможностью не только размяться, но и насладиться динамичной атмосферой, наполненной музыкой и движением. Кроме того, за полчаса до начала основной программы, в 10:30, для всех желающих будет проведена лекция «В здоровом теле!». Эксперт поделится с участниками интересными фактами о здоровье и даст полезные рекомендации по поддержанию физической формы.

Танцевальная зарядка организована в рамках проекта «Зима в Подмосковье» и пройдет по адресу: проспект Мира, вл. 2. Вход на мероприятие свободный.