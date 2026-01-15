Танцевальная зарядка пройдет во Фрязинском лесопарке

В округе продолжается реализация масштабного губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», направленного на организацию активного отдыха жителей. В ближайшую пятницу, 16 января, на территории местного лесопарка состоится спортивно-развлекательная программа «Веселое движение», объединяющая танцы, спорт и просвещение.

Организаторы подготовили комплексный подход к укреплению здоровья. Участников ждут два тематических блока: интеллектуальная разминка и Танцевальная зарядка. За полчаса до активных упражнений пройдет открытая лекция «В здоровом теле!». Профильный спикер расскажет слушателям о секретах долголетия, правильном режиме питания в зимний период и простых способах поддержания иммунитета.

Основная часть программы продлится 40 минут. Под динамичную музыку профессиональные инструкторы проведут серию несложных упражнений, адаптированных для любого уровня физической подготовки.

Сбор участников запланирован по адресу: проспект Мира, вл. 2, вход в лесопарк. Вход свободный.