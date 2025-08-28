Танцевальная программа пройдет в Одинцове 30 августа

Спортивно-развлекательный клуб «Голицыно» и сеть образовательных центров, детских садов и школ подготовили для гостей особую программу 30 августа. Танцевальное мероприятие пройдет в парке 1812 года Одинцовского городского округа.

В субботу в парке пройдет разнообразная танцевальная программа. Для детей и взрослых подготовили беспроигрышную лотерею с самыми полезными и приятными подарками от «Магистра», а также различные мастер-классы по созданию брендированных брелков.

Еще в парке пройдет танцевальное занятие с клоуном Макоша.

Парк героев 1812 года расположен на прекрасном берегу реки Вяземки в Голицыне. Парк имеет красивую прогулочную зону с прекрасными видами на архитектурный комплекс Музея-заповедника Александра Пушкина в Больших Вяземах. В парке есть детские площадки, а зимой работает каток и горки на естественном рельефе.