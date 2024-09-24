Таможенные льготы помогли резидентам ОЭЗ Подмосковья сэкономить 3,4 миллиарда рублей

Нулевая ставка таможенной пошлины помогла резидентам пяти подмосковных ОЭЗ сэкономить 3,42 миллиарда рублей с 2022 года. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Для резидентов особых экономических зон Подмосковья действует режим свободной таможенной зоны, который обеспечивает им нулевую таможенную пошлину. Нулевая ставка распространяется на импортируемые резидентами товары для своего производства. Такая же ставка действует в отношении вывозимой в другие страны продукции, произведенной резидентами на территории ОЭЗ», — отметила Зиновьева.

Резиденты ОЭЗ получают и другие преимущества. Льготы распространяются на налог на имущество, земельный и транспортный налоги, а также налог на прибыль. Это существенная поддержка, позволяющая значительно повысить эффективность реализации проектов.

В регионе пять особых экономических зон, четыре из которых вошли в число лучших по оценке эффективности от Минэкономразвития России. Сегодня резидентами ОЭЗ Московской области являются 218 компаний.

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