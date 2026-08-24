Талантливых жителей округа наградили в Павловском Посаде

В пятницу во Дворце культуры «Павлово-Покровский» состоялась церемония награждения жителей, которые составляют гордость городского округа. Почетные награды вручили тем, чей труд, талант и неравнодушие вдохновляют окружающих.

Временно исполняющий обязанности главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов обратился к собравшимся со словами благодарности. Он подчеркнул, что Павловский Посад — это живая история, сотканная из судеб замечательных людей, и именно жители делают его лучше и уютнее каждый день. В церемонии также участвовали депутат Государственной Думы Геннадий Панин и депутаты Московской областной Думы Линара Самединова и Максим Коркин.

Особые слова признания прозвучали в адрес участников специальной военной операции. Их подвиг и мужество навсегда останутся в памяти павловопосадцев как пример истинного служения Родине. Отдельную благодарность выразили семьям бойцов, чья стойкость и вера заслуживают глубокого уважения. Организаторы отметили готовность общества поддерживать их и быть рядом в любые времена.

Низкий поклон ветеранам — за мудрость и бесценный опыт, который служит опорой для новых поколений. Молодежи вручили признание за энергию и свежие идеи, способные двигать город вперед. Сотрудников предприятий и силовых структур поблагодарили за надежность и вклад в стабильность округа. Особая признательность прозвучала в адрес местных депутатов за конструктивную работу и внимание к интересам жителей.

Главной силой Павловского Посада назвали его жителей — их любовь к родной земле, трудолюбие и искреннее стремление созидать делают город живым и по-настоящему уютным. Завершилась церемония пожеланиями мира, добра и счастья в каждом доме. Впереди у округа — новые свершения и победы, которые станут общим достижением всех горожан.