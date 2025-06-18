Талантливых детей наградили в Можайске за успехи в учебе, спорте и искусстве

На сцене Можайского культурно-досугового центра чествовали одаренных школьников, достигших высоких результатов в учебе, спортивной деятельности, в культуре и искусстве. Поздравить юных жителей округа приехал руководитель муниципалитета Денис Мордвинцев.

Вместе с заместителем председателя Совета депутатов округа Татьяной Дроздовой, депутатами Совета депутатов округа Кариной Черевань и Анастасией Шумаковой глава Можайска поблагодарил детей за успехи в обучении, научно-исследовательской деятельности, спорте, культуре и искусстве, а также пожелал им дальнейших успехов.

Денис Мордвинцев выразил надежду, что в будущем знания школьников принесут пользу не только Московской области, но и всей стране.

Творческие коллективы Можайского культурно-досугового центра подарили собравшимся свои песенные и танцевальные номера.