Тактильные модели экспонатов представили в музее-заповеднике «Мураново»

В подмосковном музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ состоялась презентация тактильных моделей для незрячих и слабовидящих гостей. Их создание стало возможным благодаря гранту благотворительного фонда „Искусство, наука и спорт“, сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

Главными гостями презентации стали представители спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых и сотрудники музеев региона.

Посетителям представили несколько видов макетов: главного усадебного дома, барельефа с портретом поэта Ф. И. Тютчева, а также графическое изображение морского пейзажа А. К. Саврасова.

В Министерстве культуры и туризма МО рассказали, что грантовый конкурс «Создание тактильных копий музейных экспонатов» проводится с 2020 года. Он поддерживает российские музеи и специальные проекты для незрячих и слабовидящих людей.

В 2025 году на конкурс подали 130 заявок из 85 городов России. Господдержку получили всего 10 учреждений, среди которых оказался и подмосковный музей-заповедник.

Проект реализован в сотрудничестве с АНО «Лаборатория культурных практик», мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу при информационной поддержке ИКОМ России.