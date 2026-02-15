Тактильные копии экспонатов создадут в галерее Коломны

В картинной галерее «Дом Озерова» появилось современное оборудование для создания инклюзивного пространства. С помощью 3D-сканера и 3D-принтера сотрудники смогут изготавливать тактильные копии скульптур и других экспонатов.

В распоряжение музейных работников поступили 3D-сканер для трехмерных объектов, поворотный стол для сканирования и 3D-принтер. Устройства помогут не только в создании доступной среды для людей с нарушениями зрения, но и в документировании и сохранении культурного наследия.

Как рассказали в галерее, теперь появилась возможность создавать точные тактильные копии, позволяющие посетителям с ограниченными возможностями здоровья знакомиться с произведениями искусства наощупь — понимать форму, фактуру и детали.

«Мы убеждены — искусство должно быть доступно каждому. Внедрение 3D-технологий переводит музей из формата „смотреть, но не трогать“ в пространство открытого диалога с искусством, где восприятие становится многогранным», — отметили в «Доме Озерова».