Тактильно-звуковую навигацию установили во дворце культуры «Коломна»

Мнемосхема, которая появилась во дворце культуры «Коломна», предназначена для гостей с нарушениями зрения и слуха, а также посетителей, которые вынуждены передвигаться на коляске. Современный терминал позволит людям с ограниченными возможностями здоровья легко и безопасно познакомиться с планировкой учреждения культуры.

Возможность установить новое оборудование появилось благодаря программе «Доступная среда», которую активно развивают в Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Информационные терминалы специально адаптировали для граждан, которым требуются особые внимание и забота, а появление тактильно-звуковых мнемосхем в учреждениях культуры делает их еще более доступными для гостей.

«Наша цель — создать комфортное и информативное пространство для каждого посетителя. Новые терминалы позволяют получить всю необходимую информацию в доступном формате. Люди могут узнать график работы кассы, познакомиться с анонсами мероприятий, есть сурдоперевод и многое другое», — рассказали во дворце культуры «Коломна».

Возле информационного стенда установили пандус и поручни для жителей, которые передвигаются на коляске. Специалисты считают разработку прорывом в области развития доступной среды для людей с ограничениями по здоровью. Именно благодаря таким проектам барьеры исчезают, а возможности становятся равными для всех.