Тактико-специальные учения по гражданской обороне прошли в Домодедове

Тактико-специальные учения по гражданской обороне прошли в парке «Елочки». Впервые состязания провели в 1976 году.

Соревнования проводятся в 49-й раз.

«Они начались в 1976 году. Приостанавливались только два раза в ковидное время. Каждый год округ проводит учения по гражданской обороне. Сегодня у нас — более 200 человек», — сказала глава городского округа Евгения Хрусталева.

Участники прошли шесть испытаний: традиционные, такие как санитарная дружина и санитарные посты, и новые — звено по обслуживанию защитных сооружений.

Как рассказал бывший начальник Домодедовского пожарно-спасательного гарнизона Артем Хмельков, учения позволят оперативно реагировать на происшествия. В особенности это понадобится при ликвидации последствий атак беспилотников.

После прохождения всех этапов подвели итоги и вручили памятные дипломы с кубками. Победители в своих номинациях представят округ на областных соревнованиях в Сергиевом Посаде.