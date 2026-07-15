Тактические учения спецподразделений Росгвардии провели в Подмосковье

Сотрудники специальных подразделений Главного управления Росгвардии по Московской области провели комплекс тактико-специальных занятий на ведомственном полигоне. В тренировках приняли участие бойцы СОБР «Гюрза» и ОМОН «Пересвет», которые совершенствовали навыки действий в условиях, максимально приближенных к реальным.

Во время учений росгвардейцы выполнили практические упражнения по боевому метанию гранаты, отработали ведение огня из различных видов стрелкового оружия с разных дистанций и из разных положений, а также отточили порядок действий при отражении нападения условной диверсионной группы на движущуюся колонну.

Отдельное внимание уделили тактической медицине. Сотрудники спецподразделений отработали оказание первой помощи в условиях боевой обстановки и эвакуацию условно пострадавших из так называемой красной зоны.

Такие тренировки позволяют поддерживать высокий уровень профессиональной подготовки личного состава, совершенствовать взаимодействие между подразделениями и готовность оперативно действовать в сложных условиях при выполнении служебно-боевых задач как в Московской области, так и за ее пределами.