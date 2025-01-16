Таксистам в Балашихе напомнили о правилах перевозки пассажиров

С 15 по 22 января 2025 года сотрудники Госавтоинспекции Балашихи проведут профилактическое мероприятие под названием «Такси». Основной целью операции является снижение уровня аварийности и повышение безопасности при перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

В рамках мероприятия автоинспекторы будут контролировать соблюдение правил дорожного движения водителями такси, а также выявлять правонарушения, совершаемые в этой категории транспорта. Операция направлена на улучшение безопасности как для пассажиров, так и для других участников дорожного движения.

Госавтоинспекция обращается к пешеходам с просьбой соблюдать осторожность и переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, особенно в местах, где движение регулируется светофором.

Водителям также напоминают о важности соблюдения безопасной скорости и дистанции.

Данная операция является частью комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения в регионе. Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.