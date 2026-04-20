Более 15 тысяч такси потеряли разрешения из-за отсутствия полиса в Подмосковье

С начала 2026 года в Московской области более 15,7 тысячам автомобилей такси временно приостановили деятельность. Причина — отсутствие полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

«Согласно законодательству, все перевозчики такси обязаны иметь такой полис. Он защищает пассажиров во время поездки, обеспечивая выплату в случае ДТП. С начала года мы приостановили деятельность более 15,7 тысячам машин», — рассказали в ведомстве.

По итогам проверки более 7,6 тысяч такси оформили полис и возобновили работу, а разрешения остальных 8 тысяч автомобилей были аннулированы. За аналогичный период прошлого года разрешения лишились только 2,5 тысяч машин.

Оформление ОСГОП стало обязательным с 1 сентября 2024 года. Этот полис обеспечивает дополнительную финансовую защиту пассажиров: в случае ДТП они могут претендовать на выплату до 2 миллионов рублей за вред жизни или здоровью и до 23 тысяч рублей за причинение вреда имуществу. Полис оформляется перевозчиком сроком на 1 год.

После оформления полиса в выбранной страховой компании перевозчик должен подать заявление через РПГУ на подуслугу «Внесение изменений в региональный реестр перевозчиков легковым такси».

Сейчас в области зарегистрировано более 119 тысяч машин такси и более 31,5 тысяч перевозчиков.

