Сыроварня «Велеми» под Серпуховом расширяет ассортимент авторских сортов

В Старых Кузьменках под Серпуховом находится сыроварня «Велеми», где производят сыр вручную из натурального сырья. Основатель предприятия Владимир Окин рассказал о том, как крестьянско-фермерское хозяйство превратилось в уникальное производство с авторскими сортами сыра.

По словам Владимира Окина, сегодня в ассортименте сыроварни около 20 сортов сыра, многие из которых авторские. Среди них — «Велеми выдержанный», «Велеми твердый», «Липецкий», «Шараповский» и «Оболенский».

«Мы не можем взять паузу — коров не остановишь, и молоко нужно перерабатывать ежедневно», — делится основатель. Производственные мощности позволяют выпускать до 90 килограммов сыра в день.

Сыроварня берет коровье молоко с соседней фермы «Берендеево царство», а козье и овечье — из Смоленской области. На предприятии работают всего четыре человека, включая самого хозяина.

Одной из ключевых особенностей производства является полугодовая выдержка сыра. Это делает продукт безопасным даже для людей с непереносимостью лактозы. Основные сорта зреют до года, некоторые — до трех лет.

Сыроварня «Велеми» адаптировала классические итальянские сорта сыра под местные условия. Однако истинно авторскими считаются только два вида — «Липецкий» и «Шараповский».

Слава о продукции сыроварни «Велеми» разошлась далеко за пределы Серпухова. Предприятию не требуется реклама, большую часть сыров поставляют в местные и столичные рестораны. В небольшом магазине при сыроварне всегда есть покупатели, несмотря на удаленность от города.