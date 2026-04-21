Сыроварня в Сергиевом Посаде стала призером международного конкурса

В Москве подвели итоги международного конкурса сыров Cheese Expo 2026, который прошел на площадке «Тимирязев центра» в рамках профильных выставок Horeca Expo и Coffee Tea Cacao Expo. Компании из Подмосковья подтвердили статус региона как одного из ключевых центров сыроделия в стране.

В этом году жюри оценивало 262 образца от 42 производителей: свои работы представили сыровары из 13 регионов России, а также участники из Белоруссии и Нидерландов.

Одним из главных триумфаторов стала сыроварня «МурМилка» из Сергиево-Посадского округа под руководством Екатерины Воронцовой. На конкурсе представили девять видов продукции, и каждый из них получил награду.

Высших оценок удостоились такие сыры, как «ЛяМур», «Грюйер», «Чеддер» и козий «Каннестрато», серебряные медали получили «Тильзитер с базиликом» и «Гауда с лавандой», а бронзовые — колбасный сыр, «Камамбер шоколад» и «Тильзитер».

Уверенные позиции продемонстрировал и агрохолдинг «Рота-Агро», который входит в число крупнейших производителей сыра в Московской области. Компания представила пять сортов, в том числе мягкий козий «Бюш» и ряд твердых — «Монтарино», «Латтерия», «Маасдам» и авторский «Манчего».

Существенный вклад в развитие производства внес запуск нового предприятия в индустриальном парке «Горки-1» в Ленинском округе. Проект, реализованный при поддержке региональных властей, позволил холдингу стать одним из лидеров отрасли. Инвестиции в создание завода мощностью до пяти тысяч тонн продукции в год составили около полутора миллиардов рублей.

Достижения производителей отражают и общие показатели отрасли. По итогам минувшего года в регионе выпустили более 167 тысяч тонн сыра, что обеспечило региону первое место в Центральном федеральном округе с долей 36% от общего объема.

В масштабах России Подмосковье также заняло лидирующую позицию, сформировав почти пятую часть производства.