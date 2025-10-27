Сыроварня в Истре провела экскурсию для семей участников СВО

В Истре на сыроварне Олега Сироты прошла экскурсия для семей участников специальной военной операции. Мероприятие организовали по программе «Промышленный туризм». Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Гости познакомились с историей предприятия, узнали, как создают разные сорта сыра, и увидели все этапы производства — от переработки молока до дегустации готового продукта. Участники также попробовали свежие сыры и узнали о традициях российского сыроварения.

Особое впечатление на детей произвело знакомство с животными на ферме. Сотрудники предприятия рассказали о своей работе и показали, как устроена жизнь на производстве.

Напомним, подобные экскурсии проводят по проекту Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Инициативу уже поддержали многие подмосковные предприятия.