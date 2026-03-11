Сыроварня в Чехове стала лауреатом всероссийской премии

Сыроварня «Де фамиль» в Чехове вошла в число победителей ежегодной премии «Любимый малый бизнес», учрежденной Сбером для поддержки предпринимателей по всей стране. Предприятие признали лучшим в номинации «Сельское хозяйство».

Производство, расположенное в окрестностях деревни Высоково, занимается выпуском фермерских сыров.

Ассортимент продукции сегодня включает камамбер, бри, бюш, сан-марселин, каприз, паве, ле-пайе и брик амбер. Развитие производства стало возможным во многом благодаря государственной поддержке.

В 2019 году предприниматель получил грант в размере 35 миллионов рублей, который направил на строительство современной модульной сыроварни, а также на закупку оборудования.

Кроме того, с 2014 года неподалеку от деревни Сергеево работает еще одно предприятие, возведенное на собственные средства владельца.

Качество продукции чеховских сыроделов уже получило признание на международной арене. Основатель предприятия имеет две бронзовые медали престижного чемпионата World Cheese Awards 2019.

Премия «Любимый малый бизнес» ежегодно отмечает предпринимателей, которые демонстрируют устойчивое развитие и успех. В этом году конкурс побил рекорды по числу желающих: на участие подали почти 43 тысячи заявок, что на 40% превышает прошлогодний показатель.

Состязание проходило в 10 номинациях, а отбор включал несколько этапов.