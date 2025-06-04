Сыроварня из Истры представила товары на всероссийской ярмарке в Москве

На Тверской площади в Москве с 3 по 8 июня проходит всероссийская «Народная ярмарка». Производитель из Подмосковья представил на мероприятии свою продукцию.

Участники ярмарки из разных уголков страны предлагают всем желающим попробовать и приобрести мясные и рыбные деликатесы, масла, молочные продукты, а также сувениры и другие товары.

Московскую область на мероприятии представляет Истринская сыроварня, которая в 2024 году произвела 1,3 тысячи тонн сыра, 87,5 тонны творога, 45 тонн сливочного масла творога, а также около трех тысяч банок сметаны, йогурта, ряженки и молока.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья напомнили, что регион занимает первое место в стране по выпуску сыра – только в первом квартале 2025 года местные предприятия произвели 41,8 тысячи тонн.