Сыроварня из Чехова победила на международном конкурсе в Казахстане

Международный конкурс сыров Cheese Open 2024 завершился в Казахстане. Сыры чеховского бренда De Famille признали лучшими. Всего на конкурсе представили порядка 340 образцов молочного продукта из России, стран Европы и ближнего зарубежья.

На международном конкурсе Cheese Open 2024 сыровары из Италии, Дании, Алжира, Казахстана, Киргизии, Нидерландов, Узбекистана, России и Белоруссии презентовали около 340 образцов продукции.

Чеховская сыроварня представила на суд жюри три категории сыров: мягкие с белой плесенью, с мытой корочкой и с голубой плесенью. За высокое качество продукция получила золото, серебро и бронзу. Сыр «Камамбер» с низким содержанием жира завоевал золотую медаль.

На сыроварне в Чехове изготавливают молочные продукты по французским рецептам. В 2024 году компания построила новый склад, оборудовала его климатическими установками, организовала упаковочные цеха и закупила современную технику. Предприятие участвует в программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по развитию сыроварения в регионе. Чеховская сыроварня получила грант в размере 35 миллионов рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».